Понад 3000 озброєння та техніки й десятки тисяч солдатів: Міноборони назвало втрати РФ за листопад
Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомив, що впродовж листопада 2023 року українські військові ліквідували 28 550 російських окупантів.
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За його словами, ЗСУ за місяць також знищили 3090 одиниць озброєння та військової техніки армії РФ, а саме:
→ 341 танк;
→ 538 бойових броньованих машин;
→ 681 артилерійська система;
→ 66 РСЗВ;
→ 39 установок ППО;
→ два кораблі;
→ 775 одиниць автотехніки;
→ 118 одиниць спецтехніки.
Також він додав, що українські військові збили два літаки, 508 безпілотників та 20 ракет.
- Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.
- Станом на ранок 1 грудня Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів, знищили 13 танків та 83 одиниці техніки загарбників за добу.
- У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами.
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