Понад 3000 озброєння та техніки й десятки тисяч солдатів: Міноборони назвало втрати РФ за листопад

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомив, що впродовж листопада 2023 року українські військові ліквідували 28 550 російських окупантів.

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За його словами, ЗСУ за місяць також знищили 3090 одиниць озброєння та військової техніки армії РФ, а саме:

→ 341 танк;

→ 538 бойових броньованих машин;

→ 681 артилерійська система;

→ 66 РСЗВ;

→ 39 установок ППО;

→ два кораблі;

→ 775 одиниць автотехніки;

→ 118 одиниць спецтехніки.

Також він додав, що українські військові збили два літаки, 508 безпілотників та 20 ракет.

Повітряні сили повідомили, що загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 74 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59.

Станом на ранок 1 грудня Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів, знищили 13 танків та 83 одиниці техніки загарбників за добу.

У Кропивницькому в ніч проти 1 грудня лунали вибухи, російські окупанти атакували ракетами.

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