Более 4000 заключенных подали заявления на службу в армии – министр юстиции
Денис Малюска (Фото: Министерство юстиции)

Заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для непосредственного участия в обороне Украины уже подали более 4500 заключенных. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, 4000 человек прошли военно-врачебную комиссию и признаны пригодными к военной службе. Еще около 300 заключенных, из подавших заявления, признаны непригодными.

650 заключенных уже присоединились к Вооруженным Силам Украины и проходят обучение, отметил министр.

"Большое количество людей ожидает, что произойдет с этой первой волной. То есть эти 4000, которые выйдут на свободу и присоединятся к ВСУ – получат ли они должную тренировку, будут ли с ними нормально обращаться, какая будет обеспеченность", — сказал Малюська.

Так называемую вторую волну мобилизации осужденных глава Минюста прогнозирует через несколько месяцев. В то же время он отметил, что пока сложно оценить, сколько заключенных вступит в ряды ВСУ.

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