Понад 4000 ув'язнених подали заяви на службу в армії – міністр юстиції

Денис Малюська (Фото: Міністерство юстиції)

Заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України вже подали понад 4500 ув’язнених. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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За його словами, 4000 людей пройшли військово-лікарську комісію і їх визнали придатними до військової служби. Ще близько 300 ув’язнених, з тих, хто подав заяви, визнані непридатними.

650 ув’язнених вже доєдналися до Збройних Сил України й проходять навчання, зазначив міністр.

"Велика кількість людей очікує, що відбудеться з цією першою хвилею. Тобто ці 4000, які вийдуть на волю і приєднаються до ЗСУ – чи отримають вони належне тренування, чи з ними будуть нормально поводитись, яке буде забезпечення", – сказав Малюська.

Так звану другу хвилю мобілізації засуджених очільник Мін’юсту прогнозує через декілька місяців. Водночас він зазначив, що наразі складно оцінити, скільки ув’язнених вступить до лав ЗСУ.

10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями, проте це залежить від конкретного сценарію.

17 травня, напередодні набуття чинності закону про мобілізацію, президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

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