Тарнавский: РФ нанесла больше всего авиаударов по Авдеевскому направлению за 2024 год

По данным командующего Тарнавского, общие потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

По операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российская армия нанесла 73 авиаудара – больше всего с начала 2024 года. Об этом сообщил командующий направлением Александр Тарнавский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По операционной зоне ОСГВ "Таврия" россияне нанесли больше всего авиаударов с начала года. Стоим!" – написал он.

Он отметил, что в целом по операционной зоне враг нанес 73 авиаудара – больше всего с начала года, а также совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел.

Он повторил традиционную для военных формулировку, что ситуация в операционной зоне командования группировки войск "Таврия" остается напряженной, но контролируемой. Силы обороны продолжают вести оборонительную операцию, нанося противнику значительные потери.

По данным Тарнавского, общие потери россиян за прошедшие сутки в живой силе составили 610 человек, в вооружении и военной технике – 50 единиц, не считая БпЛА. Также было нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА различных типов. В частности, по его данным, 16 беспилотников сбиты из стрелкового оружия.

11 февраля командующий группировкой войск на Таврическом направлении назвал целью противника захват Авдеевки и Новомихайловки.

14 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Лыховий в комментарии LIGA.net сообщил, что командование подготовило запасные пути поставки на случай, если россияне перережут основную логистическую трассу до Авдеевки.

Читайте также: Селидово. Оккупанты разгоняют о якобы "больших потерях" ВСУ. Тарнавский: Дезинформация