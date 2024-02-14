Тарнавський: РФ завдала по Авдіївському фронту найбільшу з початку року кількість авіаударів
По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російська армія завдала 73 авіаудари – найбільше з початку 2024 року. Про це повідомив командувач напрямку Олександр Тарнавський.
"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!" – написав він.
Він зазначив, що загалом по операційній зоні ворог завдав 73 авіаудари – найбільше з початку року, а також вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.
Він повторив традиційне для військових формулювання, що ситуація в операційній зоні командування угруповання військ "Таврія" залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.
За даними Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Також було нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема, за його даними, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.
- 11 лютого командувач угруповання військ на Таврійському напрямку назвав метою противника захоплення Авдіївки і Новомихайлівки.
- 14 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.
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