Тарнавський: РФ завдала по Авдіївському фронту найбільшу з початку року кількість авіаударів

За даними командувача напрямку Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 50 одиниць

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

По операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російська армія завдала 73 авіаудари – найбільше з початку 2024 року. Про це повідомив командувач напрямку Олександр Тарнавський.

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"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо!" – написав він.

Він зазначив, що загалом по операційній зоні ворог завдав 73 авіаудари – найбільше з початку року, а також вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл.

Він повторив традиційне для військових формулювання, що ситуація в операційній зоні командування угруповання військ "Таврія" залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують вести оборонну операцію, завдаючи противнику значних втрат.

За даними Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби в живій силі склали 610 осіб, в озброєнні та військовій техніці – 50 одиниць, не враховуючи БпЛА. Також було нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема, за його даними, 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.

11 лютого командувач угруповання військ на Таврійському напрямку назвав метою противника захоплення Авдіївки і Новомихайлівки.

14 лютого речник Сил оборони Таврійського напрямку Лиховій у коментарі LIGA.net повідомив, що українське командування підготувало запасні шляхи постачання на випадок, якщо росіяни переріжуть основну логістичну трасу до Авдіївки.

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