Более 70% украинцев склоняются к переговорам с Россией для окончания войны – КМИС

По данным КМИС, во всех областях Украины большинство жителей в целом открыты к "дипломатическому треку" с Россией

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

По данным нового исследования Киевского международного института социологии, более 70% украинцев склоняются к дипломатическим переговорам с РФ для окончания войны. Также 73% утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, с мая 2022 года ситуация не меняется.

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Заказчик исследования – общественная организация Центр стратегических коммуникаций "Форум". Текст вопроса формулировал КМИС, сообщили в институте в комментарии LIGA.net.

Украинцы остаются открытыми к переговорному процессу с Россией. Социологи напомнили, что в мае 2022 года таких было 59%, а в феврале 2024 года – 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны.

"Правда, надо обратить внимание, что в формулировке вопроса шла речь просто о таком процессе, а не об уступках", – говорится в сообщении.

Инфографика: КМИС

В то же время с 35% в мае 2022 года до 23% в феврале 2024 года сократилось количество тех, кто считает, что Россию можно победить только военным путем.

Во всех областях Украины большинство жителей в целом открыты к "дипломатическому треку" с Россией. В частности, в центральных регионах таких – 68%, на юге – 73%, на востоке – 82%, а на западе – 74%.

Инфографика: КМИС

В мае 2022 года 71% респондентов готовы были терпеть военные действия столько, сколько потребуется, а в декабре 2023 года таких было 73%.

По данным социологов, 3% украинцев готовы терпеть войну еще полгода, а 18% – всего несколько месяцев. Однако во всех областях Украины выразительное большинство жителей готовы терпеть войну столько, сколько будет нужно.

Инфографика: КМИС

СПРАВКА. Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не входили жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение. Опрос проводился в течение 5-10 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Было опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не входили жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом. Максимальная погрешность – не более 3,2%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение.

По состоянию на начало февраля 2024 года почти 90% украинцев верят в победу Украины. В то же время 24% респондентов опроса КМИС считают, что сейчас ситуация на фронте в пользу Украины, 15% – в пользу России.

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