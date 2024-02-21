Понад 70% українців схиляються до переговорів з Росією для закінчення війни – КМІС

За даними КМІС, у всіх областях України більшість жителів загалом відкриті до "дипломатичного треку" з Росією

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

За даними нового дослідження Київського міжнародного інституту соціології, понад 70% українців схиляються до дипломатичних переговорів з РФ для закінчення війни. Також 73% стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, з травня 2022 року ситуація не змінюється.

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Замовник дослідження – громадська організація Центр стратегічних комунікацій "Форум". Текст запитання формулював КМІС, повідомили в інституті у коментарі LIGA.net.

Українці лишаються відкритими до переговорного процесу з Росією. Соціологи нагадали, що у травні 2022 року таких було 59%, а в лютому 2024 року - 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати й дипломатичний шлях завершення війни.

"Щоправда, треба звернути увагу, що у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки", — йдеться у повідомленні.

Інфографіка: КМІС

Водночас з 35% у травні 2022 року до 23% у лютому 2024 року поменшало тих, хто вважає, що Росію перемоги можна лише воєнним шляхом.

У всіх областях України більшість жителів загалом відкриті до "дипломатичного треку" з Росією. Зокрема у центральних регіонах таких — 68%, на півдні — 73%, на сході — 82%, а на заході — 74%.

Інфографіка: КМІС

У травні 2022 року 71% респондентів готові були терпіти воєнні дії стільки, скільки буде потрібно, а у грудні 2023 року таких було 73%.

За даними соціологів, 3% українців готові терпіти війну ще пів року, а 18% — лише декілька місяців. Однак у всіх областях України виразна більшість жителів готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Інфографіка: КМІС

ДОВІДКА. Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше як 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Опитування проводилося впродовж 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Максимальна похибка – не більше як 3,2%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Станом на початок лютого 2024 року майже 90% українців вірять в перемогу України. Водночас 24% респондентів опитування КМІС вважають, що зараз ситуація на фронті на користь України, 15% – на користь Росії.

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