Более миллиона сирийцев вернулись домой после свержения Асада

Сирийские беженцы (Фото: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/EPA)

Около 1,2 млн сирийцев вернулись домой после свержения режима диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Координатора гуманитарной помощи ООН.

Среди вернувшихся 885 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 302 000 беженцев.

Половина вернувшихся из-за границы сирийцев приехали из Ливана, 22% из Турции и 13% из Ирака, сообщает телеканал со ссылкой на Международную организацию по миграции.

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По прогнозам Агентства ООН по делам беженцев, на которые ссылается Euronews, в этом году могут вернуться домой около 3,5 млн беженцев и внутренних переселенцев.

На сегодня по меньшей мере 7 млн сирийцев остаются ВПЛ, еще около 6,5 млн переселенцев находятся за границей.