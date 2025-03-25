Более миллиона сирийцев вернулись домой после свержения Асада
Около 1,2 млн сирийцев вернулись домой после свержения режима диктатора Башара Асада в декабре 2024 года. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на данные Координатора гуманитарной помощи ООН.
Среди вернувшихся 885 000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 302 000 беженцев.
Половина вернувшихся из-за границы сирийцев приехали из Ливана, 22% из Турции и 13% из Ирака, сообщает телеканал со ссылкой на Международную организацию по миграции.
Читайте также
По прогнозам Агентства ООН по делам беженцев, на которые ссылается Euronews, в этом году могут вернуться домой около 3,5 млн беженцев и внутренних переселенцев.
На сегодня по меньшей мере 7 млн сирийцев остаются ВПЛ, еще около 6,5 млн переселенцев находятся за границей.
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада. Правление его клана длилось более 50 лет.
- В январе 2025-го президент Зеленский заявил, что в Европе разграничивают украинских беженцев на работающих и тех, кому нужно выплачивать помощь. Последних европейские страны и предлагают вернуть домой в Украину.
- В феврале министр национального единства Алексей Чернышев заявил, что в Украину вернется 30% беженцев, оставивших ее после начала полномасштабного российского вторжения.