Понад мільйон сирійців повернулися додому після повалення Асада
Близько 1,2 млн сирійців повернулися додому після повалення режиму диктатора Башара Асада в грудні 2024 року. Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Координатора гуманітарної допомоги ООН.
Серед тих, хто повернувся, – 885 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і 302 000 біженців.
Половина сирійців, які повернулися з-за кордону, приїхали з Лівану, 22% з Туреччини та 13% з Іраку, повідомляє телеканал із посиланням на Міжнародну організацію з міграції.
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За прогнозами Агентства ООН у справах біженців, на які посилається Euronews, цього року можуть повернутися додому близько 3,5 млн біженців і внутрішніх переселенців.
На сьогодні щонайменше 7 млн сирійців залишаються ВПО, ще близько 6,5 млн переселенців перебувають за кордоном.
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