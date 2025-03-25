Понад мільйон сирійців повернулися додому після повалення Асада

Сирійські біженці (Фото: ANTÓNIO PEDRO SANTOS/EPA)

Близько 1,2 млн сирійців повернулися додому після повалення режиму диктатора Башара Асада в грудні 2024 року. Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані Координатора гуманітарної допомоги ООН.

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Серед тих, хто повернувся, – 885 000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і 302 000 біженців.

Половина сирійців, які повернулися з-за кордону, приїхали з Лівану, 22% з Туреччини та 13% з Іраку, повідомляє телеканал із посиланням на Міжнародну організацію з міграції.

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За прогнозами Агентства ООН у справах біженців, на які посилається Euronews, цього року можуть повернутися додому близько 3,5 млн біженців і внутрішніх переселенців.

На сьогодні щонайменше 7 млн сирійців залишаються ВПО, ще близько 6,5 млн переселенців перебувають за кордоном.