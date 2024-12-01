Более миллиона украинцев подали заявки на 1000 грн за поддержкой – Федоров

Если же у вас не появилась эта услуга, то следует обновить приложение, пояснил глава Минцифры

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За пять часов более одного миллиона украинцев оформили заявки на получение 1000 грн по программе Поддержка через государственное приложение "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Услуга летает: 2 минуты – и вы подали заявление о Зимней єПідтримке", – написал он.

Если у вас не появилась эта услуга в Дие, то следует обновить приложение, пояснил Федоров.

На подачу заявки есть три месяца, средства выплачиваются на карточку "Национальный кэшбек". Пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй групп могут получить поддержку с помощью Укрпочты.

Потратить эти деньги можно будет до конца 2025 года.