Более миллиона украинцев подали заявки на 1000 грн за поддержкой – Федоров
За пять часов более одного миллиона украинцев оформили заявки на получение 1000 грн по программе Поддержка через государственное приложение "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Услуга летает: 2 минуты – и вы подали заявление о Зимней єПідтримке", – написал он.
Если у вас не появилась эта услуга в Дие, то следует обновить приложение, пояснил Федоров.
На подачу заявки есть три месяца, средства выплачиваются на карточку "Национальный кэшбек". Пенсионеры и люди с инвалидностью первой и второй групп могут получить поддержку с помощью Укрпочты.
Потратить эти деньги можно будет до конца 2025 года.
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