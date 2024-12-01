Понад мільйон українців подали заявки на 1000 грн за єПідтримкою – Федоров
За п'ять годин понад один мільйон українців оформили заявки на отримання 1000 грн за програмою "єПідтримка" через державний застосунок "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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"Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про Зимову єПідтримку", – написав він.
Якщо ж у вас не з'явилася ця послуга у Дії, то слід оновити застосунок, пояснив Федоров.
На подання заявки є три місяці, кошти виплачують на картку "Національний кешбек". Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп можуть отримати підтримку за допомогою Укрпошти.
Витратити ці гроші можна буде до кінця 2025 року.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня пообіцяв видати кожному українцю по 1000 грн для того, щоб підтримати населення у зимовий період. Уряд прогнозує, що до програми приєднається до 15 млн осіб. Тобто для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.
- 27 листопада стало відомо, що Кабмін перерозподілив 3,86 млрд грн з програм підтримки бізнесу та розмінування на Нацкешбек та єПідтримку.
- 29 листопада петиція з вимогою до Зеленського переглянути програму єПідтримки зібрала необхідну кількість підписів і тепер розглядатиметься.