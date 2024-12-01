Понад мільйон українців подали заявки на 1000 грн за єПідтримкою – Федоров
Ілюстративне фото: Depositphotos

За п'ять годин понад один мільйон українців оформили заявки на отримання 1000 грн за програмою "єПідтримка" через державний застосунок "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Послуга літає: 2 хвилини — і ви подали заяву про Зимову єПідтримку", – написав він.

Якщо ж у вас не з'явилася ця послуга у Дії, то слід оновити застосунок, пояснив Федоров.

На подання заявки є три місяці, кошти виплачують на картку "Національний кешбек". Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої груп можуть отримати підтримку за допомогою Укрпошти.

Витратити ці гроші можна буде до кінця 2025 року.

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