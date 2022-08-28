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Болгария не будет договариваться с Газпромом о новых контактах на поставки газа

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 16:33
Болгария не будет договариваться с Газпромом о новых контактах на поставки газа - Фото
Христо Алексиев (Фото: пресс-служба правительства Болгарии)

Болгария не намерена вести переговоры о новых контрактах с российским Газпромом. Об этом заявил вице-премьер по экономической политике Христо Алексиев, передает пресс-служба болгарского правительства.

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Как отмечается, Европейская комиссия поддержит Болгарию в переговорах с новыми поставщиками природного газа в рамках энергетической платформы ЕС по диверсификации энергетики для стран юго-восточной Европы. 

"Это также относится к терминалам сжиженного природного газа, проходящим через Грецию и Турцию", – сообщили в болгарском правительстве и добавили, что эти страны выразили готовность поддержать Болгарию.

Вице-премьер Алексиев подчеркнул, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных контрактах с Газпромом, а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.

Читайте также: В Болгарии заявили – "неизбежно" придется просить Газпром дать газ

Наталия Медведева
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