Болгария не будет договариваться с Газпромом о новых контактах на поставки газа

Болгария не намерена вести переговоры о новых контрактах с российским Газпромом. Об этом заявил вице-премьер по экономической политике Христо Алексиев, передает пресс-служба болгарского правительства.

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Как отмечается, Европейская комиссия поддержит Болгарию в переговорах с новыми поставщиками природного газа в рамках энергетической платформы ЕС по диверсификации энергетики для стран юго-восточной Европы.

"Это также относится к терминалам сжиженного природного газа, проходящим через Грецию и Турцию", – сообщили в болгарском правительстве и добавили, что эти страны выразили готовность поддержать Болгарию.

Вице-премьер Алексиев подчеркнул, что правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новых краткосрочных, среднесрочных или долгосрочных контрактах с Газпромом, а только хочет получить от него объемы газа в рамках уже действующего контракта.

В конце марта 2022 года министр финансов Болгарии Василев сказал, что страна не будет продлевать контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря. 27 апреля Газпром перекрыл Болгарии газ.

В начале июня Василев заявил, что София больше "никогда" не будет вести переговоры с Газпромом, а уже в августе Болгария заговорила о возобновлении поставок.

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Наталия Медведева

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