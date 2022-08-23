В Болгарии заявили, что им "неизбежно" придется просить Газпром возобновить поставки газа

Болгарии придется приступать к переговорам с российским государственным монополистом Газпромом о возобновлении поставок газа, считает временный исполняющий обязанности министра энергетики страны Розен Христов. Об этом пишет Svobodna Evropa.

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По словам чиновника, болгарские промышленники не смогут платить более 250 левов (~$130) за мегаватт-час, потому переговоры с Москвой "неизбежны".

"Ситуация не видится в розовом свете. С учетом требований бизнеса и профсоюзов <...> очевидно, что переговоры с Газпромом о возобновлении поставок – неизбежны", – заявил врио главы Минэнерго Болгарии.

Христов прогнозирует "очень сложные и тяжелые переговоры": "Не стоит питать иллюзий, что нам достаточно отправить электронное письмо нашим контрагентам, и поставки начнутся немедленно".

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Он раскритиковал прошлое правительство Кирила Петкова, которое выслало из Софии десятки российских дипломатов.

Христов заявил, что "мы довели отношения с Россией до предела, мы прекратили всякое общение, такого никогда не было".

На этой неделе, уточнил врио министра, София поговорит с Баку и турецкими трейдерами о наращивании поставок газа.

Евгений Пилипенко

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