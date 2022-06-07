Болгария не будет помогать Украине оружием – премьер-министр

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал, что Болгария не намерена помогать Украине поставками оружия. Его заявление цитирует The Sofia Globe.

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Петков сказал журналистам, что его правительство намерено придерживаться решения Национального собрания Болгарии о военно-технической помощи для Украины.

Заявление премьера было вызвано вчерашним обращением посла Украины Виталия Москаленко, который направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о передаче ВСУ гаубиц и РСЗО советских времен.

Петков считает, что решение об отказе в помощи оружием было давно принято и "не нужно открывать эту тему каждые две недели".

Он считает достаточным "то, что мы сделали для Украины в части поддержки беженцев, тех средств, которые мы направляем на гуманитарную помощь, и то, что мы готовы ремонтировать их технику".

"Мы также поддержали все меры, которые касались санкций против России", – подчеркнул Петков.

4 мая парламент страны проголосовал за пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники, но отклонил пункты о поставках оружия. Единственной коалиционной партией, которая высказалась за передачу Украине оружия, была Демократическая Болгария. Парламентская оппозиция в основном голосовала за более существенную военную помощь Киеву, кроме открыто прокремлевской группы "Возраждане", которая, напротив, требовала выслать из страны украинского посла.

Болгария остается по общественным настроениям одной из самых "пророссийских" стран в Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.

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Сергей Бережной

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