Болгария не будет помогать Украине оружием – премьер-министр
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал, что Болгария не намерена помогать Украине поставками оружия. Его заявление цитирует The Sofia Globe.
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Петков сказал журналистам, что его правительство намерено придерживаться решения Национального собрания Болгарии о военно-технической помощи для Украины.
Заявление премьера было вызвано вчерашним обращением посла Украины Виталия Москаленко, который направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о передаче ВСУ гаубиц и РСЗО советских времен.
Петков считает, что решение об отказе в помощи оружием было давно принято и "не нужно открывать эту тему каждые две недели".
Он считает достаточным "то, что мы сделали для Украины в части поддержки беженцев, тех средств, которые мы направляем на гуманитарную помощь, и то, что мы готовы ремонтировать их технику".
"Мы также поддержали все меры, которые касались санкций против России", – подчеркнул Петков.
4 мая парламент страны проголосовал за пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники, но отклонил пункты о поставках оружия. Единственной коалиционной партией, которая высказалась за передачу Украине оружия, была Демократическая Болгария. Парламентская оппозиция в основном голосовала за более существенную военную помощь Киеву, кроме открыто прокремлевской группы "Возраждане", которая, напротив, требовала выслать из страны украинского посла.
- Болгария остается по общественным настроениям одной из самых "пророссийских" стран в Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.
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