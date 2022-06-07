UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Болгария не будет помогать Украине оружием – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 15:25
Болгария не будет помогать Украине оружием – премьер-министр - Фото
Кирил Петков (Фото - EPA)

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал, что Болгария не намерена помогать Украине поставками оружия. Его заявление цитирует The Sofia Globe.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Петков сказал журналистам, что его правительство намерено придерживаться решения Национального собрания Болгарии о военно-технической помощи для Украины.

Заявление премьера было вызвано вчерашним обращением посла Украины Виталия Москаленко, который направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о передаче ВСУ гаубиц и РСЗО советских времен.

Петков считает, что решение об отказе в помощи оружием было давно принято и "не нужно открывать эту тему каждые две недели".

Он считает достаточным "то, что мы сделали для Украины в части поддержки беженцев, тех средств, которые мы направляем на гуманитарную помощь, и то, что мы готовы ремонтировать их технику".

"Мы также поддержали все меры, которые касались санкций против России", – подчеркнул Петков.

4 мая парламент страны проголосовал за пакет мер по оказанию помощи Украине, включая ремонт украинской военной техники, но отклонил пункты о поставках оружия. Единственной коалиционной партией, которая высказалась за передачу Украине оружия, была Демократическая Болгария. Парламентская оппозиция в основном голосовала за более существенную военную помощь Киеву, кроме открыто прокремлевской группы "Возраждане", которая, напротив, требовала выслать из страны украинского посла.

  • Болгария остается по общественным настроениям одной из самых "пророссийских" стран в Центральной и Восточной Европе: 57% населения не считают Россию угрозой, а половина из опрошенных верят российской дезинформации о причинах войны.

Читайте также: Венграм, словакам, болгарам и другим задали вопрос "кто виноват в войне в Украине" – опрос

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военная помощь Украине болгария кирил петков
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 