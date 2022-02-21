Болгария поддержала европейскую инициативу Украины. Зеленский подписал документ

На Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Об этом на брифинге сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Это восьмая декларация. Треть членов ЕС уже поддержали официально европейскую перспективу Украины", – подчеркнул он.

По словам министра, на всех мероприятиях в Мюнхене он говорил европейским партнерам, что для Украины сейчас очень важна именно такая поддержка.

Кулеба подчеркнул – "это будет четкий сигнал России, что Украина является европейским государством во всех смыслах и будет членом ЕС".

Глава МИД добавил, что для украинского народа на фоне угрозы нового вторжения России перспектива членства в ЕС могла бы стать "сильным и своевременным сигналом".

В мае 2021-го декларации о европейской перспективе Украины подписали Польша, Латвия, Литва и Эстония.

В октябре Зеленский говорил, что еще три страны ЕС подпишут декларации о европейской перспективе – Хорватия, Словакия и Словения.

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Яна Катасонова

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