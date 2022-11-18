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Большая часть немецких гаубиц в Украине требуют ремонта, но запчастей не хватает – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 17:29
Большая часть немецких гаубиц в Украине требуют ремонта, но запчастей не хватает – Spiegel - Фото
РСЗО Mars и САУ PzH 2000 (Фото: EPA)

Переданные Германией самоходные гаубицы быстро "изнашиваются" из-за активной эксплуатации на поле боя, и украинские войска сталкиваются с проблемой нехватки запчастей. Об этом сообщает Spiegel.

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Немецкое издание отметило, что Берлин передал Украине 14 самоходных гаубиц, и теперь возникают неожиданные проблемы: по информации журналистов, ощущается "вопиющая нехватка" запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеготовность тяжелого вооружения.

По данным журналистов, после поставки в общей сложности 14 Panzerhaubitzen 2000 Минобороны Германии не смогло вовремя заказать обширные пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержания их в рабочем состоянии.

Издание утверждает, что сейчас большая часть поставленных Германией артиллерийских систем нуждаются в ремонте в связи с интенсивной эксплуатацией на фронте на востоке Украины. В кругах Бундесвера говорили, что украинцы выпускают около 300 боеприпасов в день, что вызывает сильный износ вооружения.

Также сообщается, что недавно в Литву для технического ремонта привезли шесть немецких гаубиц, но необходимых запчастей не было, потому пришлось разобрать одну из гаубиц и оставить ее на время в Литве.

"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безуспешно предупреждал министерство о необходимости заказать обширные пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки достаточно длительные. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого "спецштаба Украина" не поступало", – сообщают немецкие журналисты.

  • В конце октября Германия просила Швейцарию разрешить реэкспорт боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard.
  • Заявляющая о нейтралитете Швейцария неоднократно отказывалась передать боеприпасы Украине. После этого министр обороны Алексей Резников публично призвал поставить снаряды Бразилию.

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Оксана Житнюк
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