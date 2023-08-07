Больше миксованных атак и дронов. Чего ждать от российских обстрелов зимой

Перед началом нового отопительного сезона россияне могут усиливать давление на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Я бы не паниковал раньше времени. Они все, что смогли, уже показали осенью и зимой прошлого года", – сказал он.

Сегодня возможности украинской ПВО мощнее, чем год назад. Но этого все равно еще недостаточно, чтобы чувствовать себя в абсолютной безопасности, сказал LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Враг миксует средства поражения, использует разные типы ракет и дроны-камикадзе, чтобы перегрузить нашу систему ПВО и достичь соответствующих результатов. Время от времени ему удается", – отметил экс-спикер Генштаба.

Ожидать, что россияне откажутся от этой тактики, не следует. "Зима у нас будет очень тяжелая. Враг имеет возможности бить заготавливаемыми ракетами по объектам критической инфраструктуры", – говорит Селезнев.

У россиян оставалось в запасах не так много ракет, напомнил Игнат.

По данным заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба генерала Алексея Громова, Россия способна производить в месяц около 100 ракет разных типов. Сюда входят и крылатые, и баллистические, добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

"Приблизительно такое количество они тратят ежемесячно для своих атак, – рассказал Игнат. – Возможно, производство будет наращиваться. Может быть, не будет, потому что сейчас должен усилиться контроль за соблюдением санкций. Весь стратегический запас россияне использовали осенью-зимой прошлого года".

По его мнению, которое не основывается на данных разведки, россияне будут наращивать само производство дронов-камикадзе – это быстрее и дешевле.

С российскими атаками силы ПВО, скорее всего, справятся. Но только с помощью партнеров, подчеркнул Игнат.

Украина, по его словам, нуждается в помощи в усилении ПВО и постепенной замене старых советских систем – понемногу – на NASAMS, SAMP/T, IRIS-T.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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