Більше міксованих атак і дронів. Чого очікувати від російських обстрілів взимку

Перед початком нового опалювального сезону росіяни можуть посилювати тиск на енергетичну інфраструктуру України. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Я б не панікував завчасно. Вони все, що змогли, вже показали восени та взимку минулого року", – сказав він.

Сьогодні можливості української ППО більш потужні, ніж рік тому. Але цього все одно ще недостатньо, щоб почуватися в абсолютній безпеці, сказав LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Ворог міксує засоби ураження, використовує різні типи ракет та дрони-камікадзе, щоб перевантажити нашу систему ППО та досягнути відповідних результатів. Час від часу йому вдається", – зазначив ексспікер Генштабу.

Очікувати, що росіяни відмовляться від цієї тактики, не варто, додає він. "Зима у нас буде дуже важка. Ворог має можливості бити ракетами, які він заготовляє, по об'єктах критичної інфраструктури", – говорить Селезньов.

У росіян залишалось у запасах не так багато ракет, нагадав Ігнат.

За даними заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу генерала Олексія Громова, Росія спроможна виробляти за місяць близько 100 ракет різних типів. Сюди входять і крилаті, і балістичні, додав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

"Приблизно таку кількість вони витрачають щомісяця для своїх атак, – розповів Ігнат. – Можливо, виробництво буде нарощуватися. Можливо, не буде, бо зараз має посилитись контроль за дотриманням санкцій. Весь стратегічний запас росіяни використали восени-взимку минулого року".

На його думку, яка не ґрунтується на даних розвідки, росіяни нарощуватимуть саме виробництво дронів-камікадзе – це швидше і дешевше.

З російськими атаками сили ППО, найімовірніше, впораються. Але лише з допомогою партнерів, наголосив Ігнат.

Україна, за його словами, потребує допомоги у посиленні ППО та поступовій заміні старих радянських систем – потроху – на NASAMS, SAMP/T, IRIS-T.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами" здебільшого по авіабазі у Старокостянтинові.

Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

Увечері того ж дня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області, є загиблі та поранені.

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