"Больше оружия, больше санкций". Премьер Нидерландов пообещал увеличить помощь Украине

Нидерланды планируют увеличить военную помощь Украине в ответ на российские псевдореферендумы на оккупированных ею территориях и объявление мобилизации. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России", – говорится в Twitter Рютте.

Зеленский назвал разговор с нидерландским премьером продуктивным.

"Обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", – говорится в Twitter Зеленского.

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Андрій Водяний

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