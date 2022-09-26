"Больше оружия, больше санкций". Премьер Нидерландов пообещал увеличить помощь Украине
Нидерланды планируют увеличить военную помощь Украине в ответ на российские псевдореферендумы на оккупированных ею территориях и объявление мобилизации. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время разговора с президентом Владимиром Зеленским.
"Мы усиливаем поддержку Украины. Больше оружия, больше санкций и больше изоляции для России", – говорится в Twitter Рютте.
Зеленский назвал разговор с нидерландским премьером продуктивным.
"Обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую оборонную поддержку Украины. Украина и Нидерланды единодушны: мир должен решительно отреагировать на псевдореферендумы и усилить санкционное давление на РФ. Скоординировали поддержку инициатив Украины в рамках ООН", – говорится в Twitter Зеленского.
- Утром 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. Он также заявил, что "поддержит" псевдореферендумы на оккупированных территориях, и намекнул на готовность применить ядерное оружие.
- Президент США Джо Байден на Генассамблее ООН заявил, что РФ нарушила основные принципы устава ООН, а Зеленский – что Россия хочет войны, но не сможет остановить ход истории.
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