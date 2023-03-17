"Больше прав для Украины". В МУС ответили Захаровой на упреки, что ордер "не имеет смысла"

Решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой имеет значение прежде всего для Украины, а не России. Об этом заявил спикер МКС Фади Эль Абдалла в эфире телемарафона.

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Комментируя заявление представительницы Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что решение МКС об ордере якобы "не имеет смысла", так как Россия не является участником Римского статута, представитель МКС отметил, что РФ действительно не входит в число 123 стран, признающих легитимность суда в Гааге.

"Но это решение больше предоставляет права Украине, которая признает наши решения, чем России. В правовом поле Украина теперь может оперировать этим решением в своих отношениях со странами, которые признают наши решения", – сказал Фади Эль Абдалла.

Он объяснил, что речь идет о том, что Украина может потребовать арест Путина и Львовой-Беловой на территории 123 стран. Однако спикер МКС признал, что суд не может проводить слушания при отсутствии обвиняемого, поэтому если не будет ареста Путина, заседаний по его делу не будет.

"Поэтому мы будем пытаться решать это дело за счет сотрудничества с другими странами, которые признают наши решения", – сказал спикер суда.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что решение МКС выдать ордера на арест Путина и Львовой-Беловой означает, что за пределами России они должны быть арестованы и переданы в суд.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ордер "не имеет смысла", потому что Россия не является участником Римского статута.

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Оксана Житнюк

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