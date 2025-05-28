Большинство европейцев одобряют все виды помощи Украине – Евробарометр

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Большинство европейцев готовы и дальше оказывать украинцам финансовую, гуманитарную и военную помощь, а также поддерживают санкции против России за развязывание войны против Украины. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования международного проекта опросов общественного мнения Евробарометр, проводимого под эгидой Европейской комиссии.

В частности, учитывая российскую агрессию против Украины, 80% европейских респондентов согласны принимать в ЕС людей, бегущих от войны.

76% согласны с предоставлением финансовой и гуманитарной помощи Украине, а 59% поддерживают финансирование Евросоюзом закупки и поставки Украине военной техники.

Также Евробарометр выяснил, что 60% опрошенных одобряют предоставление Украине статуса кандидата ЕС.

Большинство европейцев осуждают действия России.

Так, 72% граждан ЕС поддерживают экономические санкции против российского правительства, компаний и отдельных лиц за агрессию против Украины, а 77% европейских респондентов считают, что вторжение России в Украину представляет угрозу безопасности ЕС.

Опрос проводился по инициативе Европейской комиссии с 26 марта по 22 апреля во всех 27 странах-членах ЕС, в рамках которого было проведено 26 368 персональных интервью.