Більшість європейців схвалюють всі види допомоги Україні – Євробарометр

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Більшість європейців готові й надалі надавати українцям фінансову, гуманітарну та військову допомогу, а також підтримують санкції проти Росії за розв'язання війни проти України. Про це свідчать результати нового дослідження міжнародного проєкту опитувань громадської думки Євробарометр, що здійснюється під егідою Європейської комісії.

Зокрема, з огляду на російську агресію проти України, 80% європейських респондентів згодні приймати в ЄС людей, які тікають від війни.

76% погоджуються з наданням фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а 59% підтримують фінансування Євросоюзом закупівлі та постачання Україні військової техніки.

Також Євробарометр з'ясував, що 60% опитаних схвалюють надання Україні статусу кандидата ЄС.

Більшість європейців засуджують дії Росії.

Так, 72% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній та окремих осіб за агресію проти України, а 77% європейських респондентів вважають, що вторгнення Росії в Україну є загрозою безпеці ЄС.

Опитування проводилося за ініціативою Європейської комісії з 26 березня до 22 квітня у всіх 27 країнах-членах ЄС, у межах якого було проведено 26 368 особистих інтерв'ю.