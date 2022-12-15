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Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

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15.12.2022, 13:00
Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос - Фото
Деоккупированный Херсон (Фото: EPA)

Абсолютное большинство граждан Украины уверено в победе над страной-агрессором Россией, две трети украинцев ожидают, что 2023 год будет лучше текущего. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Абсолютное большинство опрошенных (97%) уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

Две трети участников опроса ожидают, что следующий 2023 год будет лучше предыдущего. 12% считают, что год будет таким же, 16% – хуже. По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны.

Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

Почти 90% смотрят в 2023 год с оптимизмом, лишь 6% с пессимизмом.

Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

Согласно опросу, по состоянию на конец 2022 года более 82% украинцев считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, только 7% – что в неправильном.

Большинство украинцев уверены в победе и в том, что 2023 год будет лучше текущего – опрос

Как отмечается, в динамике за последний год у украинцев улучшилось чувство уверенности в будущем и оценки политической ситуации в стране.

Социологи сообщают, что оценка украинцами собственного материального положения и страны претерпели за год негативные изменения, но показатели не хуже уровня 2018 года. 

Опросо проводился 20-21 ноября 2022 года среди 1000 украинцев от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Погрешность – не более 3,1%.

  • Опрос показал, что половина украинцев выступают за ядерное разоружение России как фактор сдерживания страны-агрессора от будущих нападений. Примерно столько же – за возвращение Украине статуса ядерной державы.

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Наталія Медведєва
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