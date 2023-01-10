Болтон: Выход Украины на границы 1991 года – не конец. Россияне могут снова захотеть войны

После выхода оккупантов с территории Украины надо думать о том, что будет в будущем, иначе возможна новая война через пять лет. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире национального телемарафона.

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По его словам, после 2014 года Украина, США и НАТО ошиблись, когда недостаточно сильно отреагировали на агрессию России. Он отметил, что возвращение всех территорий Украины не будет концом.

"Надо думать о том, что будет, когда россияне выйдут из Украины, иначе через пять лет будет еще одна война", – сказал Болтон.

Политик заявил, что российский диктатор Владимир Путин будет пытаться разделить США и Европу, рассказывая, что война продолжается слишком долго.

"В США сторонников такой позиции не очень много, меня больше беспокоит Западная Европа. Путин думал, что хорошо знает Германию. В ближайшие три-четыре месяца надо не дать ему разделить союзников Украины", – подчеркнул он.

Болтон считает, что необходимо усилить военное и экономическое давление на РФ, чтобы цена агрессии выросла.

"Я думаю, что мы недостаточно давим на Россию. Нужно усилить военные поставки Украине", – резюмировал политик.

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Дмитро Гриниченко

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