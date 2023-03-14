Бомбардировщики Су-24 ударили по Одесской области ракетами Х-31П. Ни одна не попала — фото

Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами Х-31П, но ни одна из них не попала в цель. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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Военные заявляют, что тактические бомбардировщики Су-24 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, вероятно, Х-31П в сторону Одесской области.

Благодаря эффективному противодействию, ракеты были уничтожены над морем, но обломками и ударной волной повреждены детский сад и несколько частных домов на побережье.

Пострадавших нет. В ОК "Юг" напомнили, что побережье является зоной повышенной опасности.

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Дмитро Гриниченко

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