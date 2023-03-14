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Бомбардировщики Су-24 ударили по Одесской области ракетами Х-31П. Ни одна не попала — фото

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 13:39
Бомбардировщики Су-24 ударили по Одесской области ракетами Х-31П. Ни одна не попала — фото - Фото
Бомбардировщик Су-24 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области четырьмя ракетами Х-31П, но ни одна из них не попала в цель. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". 

Военные заявляют, что тактические бомбардировщики Су-24 выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, вероятно, Х-31П в сторону Одесской области.

Благодаря эффективному противодействию, ракеты были уничтожены над морем, но обломками и ударной волной повреждены детский сад и несколько частных домов на побережье. 

Пострадавших нет. В ОК "Юг" напомнили, что побережье является зоной повышенной опасности. 

Читайте также: Россия нанесла очередной массированный ракетный удар, есть прилеты и погибшие — сводка

Дмитро Гриниченко
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война пво ракетный удар одесская область су-24 ОК Юг Х-31
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