"Бонус – он хорош на ТВ". Аналитик Корева рассказал, почему Хегсет возглавит Пентагон
Будущий президент США Дональд Трамп избрал Пита Хегсета на должность министра обороны страны из-за его лояльности и негативного отношения к леволиберальной политике. Такое мнение высказал научный сотрудник Института Маккейна Аарон Корева.
Хегсета выбрали на главу Пентагона, потому что он часто выступал против леволиберальной политики "социальной, расовой и сексуальной справедливости" и лоялен к Трампу, объясняет Корева. То, что он "хорош на телевидении", для Трампа просто бонус.
Хегсет – ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо. Известный своими консервативными взглядами и в 2017 году был рассмотрен как кандидат на должность министра по делам ветеранов в администрации Трампа. В 2019 году убедил Трампа помиловать троих солдат США, осужденных за военные преступления, связанные со стрельбой по гражданским в Ираке.
Что касается Украины, Хегсет высказывается скептически, считая, что, хотя ситуация важна, она не должна затенять внутренние проблемы США, как преступность, инфляция и безопасность на границах.
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