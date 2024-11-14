"Те, що він хороший на ТБ – бонус". Аналітик Корева розповів, чому Гегсет очолить Пентагон
Майбутній президент США Дональд Трамп обрав Піта Гегсета на посаду міністра оборони країни через його лояльність і негативне ставлення до ліволіберальної політики. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив науковий співробітник Інституту Маккейна Аарон Корева.
Гегсета обрали на очільника Пентагону, бо він часто виступав проти ліволіберальної політики "соціальної, расової й сексуальної справедливості" і лояльний до Трампа, пояснює Корева. Те, що він "хороший на телебаченні", для Трампа просто бонус.
Гегсет — ветеран Національної гвардії США, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо. Відомий своїми консервативними поглядами й у 2017 році був розглянутий як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів у адміністрації Трампа. У 2019 році переконав Трампа помилувати трьох солдатів США, засуджених за воєнні злочини, пов'язані зі стріляниною по цивільних в Іраку.
Щодо України, Гегсет висловлюється скептично, вважаючи, що хоча ситуація важлива, вона не повинна затіняти внутрішні проблеми США, як злочинність, інфляція та безпека на кордонах.
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