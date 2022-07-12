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Имя преемника Бориса Джонсона на посту премьера назовут 5 сентября

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 06:36
Имя преемника Бориса Джонсона на посту премьера назовут 5 сентября - Фото
Британский парламент (Фото - pixabay.com)

Избрание нового лидера британской Консервативной партии вместо объявившего об отставке Бориса Джонсона намечено на 5 сентября. Выборы на эту дату назначил комитет партии, пишет BBC.

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Специальный комитет Консервативной партии Великобритании намерен уже 5 сентября подвести итоги выборов нового главы партии, который также займет место Джонсона на посту премьер-министра (партия удерживает большинство в британском Парламенте и имеет право формировать правительство).

Комитет также планирует до конца следующей недели за несколько быстрых раундов голосования сократить число реальных кандидатов на этот пост до двух.

После этого 160 000 членов партии выберут победителя путем голосования по почте. 

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Сергей Бережной
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Великобритания премьер-министр Борис Джонсон
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