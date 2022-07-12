Имя преемника Бориса Джонсона на посту премьера назовут 5 сентября

Избрание нового лидера британской Консервативной партии вместо объявившего об отставке Бориса Джонсона намечено на 5 сентября. Выборы на эту дату назначил комитет партии, пишет BBC.

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Специальный комитет Консервативной партии Великобритании намерен уже 5 сентября подвести итоги выборов нового главы партии, который также займет место Джонсона на посту премьер-министра (партия удерживает большинство в британском Парламенте и имеет право формировать правительство).

Комитет также планирует до конца следующей недели за несколько быстрых раундов голосования сократить число реальных кандидатов на этот пост до двух.

После этого 160 000 членов партии выберут победителя путем голосования по почте.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса.

9 июля от участия в гонке отказался Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе.

Вечером 10 июля в борьбу за пост премьера вступила глава МИД Лиз Трасс.

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Сергей Бережной

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