Борис Джонсон: Уинстон Черчилль сделал бы именно то, что Зеленский

Борис Джонсон в Киеве (Фото - Офис президента)

Бывший премьер Британии и друг Украины Борис Джонсон призвал Европу делать больше в контексте российско-украинской войны и поддержал президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал во время специальной встречи YES, передает корреспондент LIGA.net.

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Джонсона спросили: при этих обстоятельствах, что сделал бы Уинстон Черчилль? Как и в Соединенных Штатах спрашивают, что бы сделал Рональд Рейган?

"То, что сделал бы Черчилль – это именно то, что президент Владимир Зеленский так героически делал в течение последних трех лет", – ответил он.

Он заявил, что сейчас переживаются ужасы момента "оруэлловской" речи и обвинение жертвы, которую Борис назвал "невиданным".

"Чтобы сказать, что Украина начала войну, можно также сказать, что Америка спровоцировала нападение Японии на Перл-Харбор. Это абсолютная чушь, и нам нужно это разоблачить. Но очень важно, чтобы мы не потеряли перспективу и сосредоточились на победе", – заявил он.

Джонсон отметил, что он остается оптимистом по отношению к Украине. А высказывания об Украине в Вашингтоне считает оскорблением героизма украинских солдат и их невероятных достижений.

"Мы должны быть честными перед собой. Мы сделали недостаточно. Когда вы действительно слышали, что европейские страны выступают за членство Украины в НАТО в последние два года? Когда вы слышали мощную, страстную кампанию за это?" – спросил он.

Экс-премьер Британии напомнил, что президент США Дональд Трамп не против введения британских войск в Украину.

"Это прекрасно. Тогда нам нужно сделать это реальным. И вместе с Францией и другими странами мы должны сделать именно это. И мы должны показать, как мы собираемся оказать Украине необходимую им поддержку. И, знаете, я остаюсь абсолютным, дерзким оптимистом насчет шансов этой страны", – добавил он.

Страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных.

Макрон и Стармер должны представить этот план Трампу. Сам он уже говорил, что не против этой идеи. Детальнее о возможном введении в Украину иностранных войск – в разборе LIGA.net.