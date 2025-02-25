Борис Джонсон: Вінстон Черчилль зробив би саме те, що Зеленський

Борис Джонсон у Києві (Фото - Офіс президента)

Колишній прем'єр Британії і друг України Борис Джонсон закликав Європу робити більше в контексті російсько-української війни та підтримав президента Володимира Зеленського. Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, передає кореспондентка LIGA.net.

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Джонсона запитали: за цих обставин, що зробив би Вінстон Черчилль? Як і в Сполучених Штатах питаються, що б зробив Рональд Рейган?

"Те, що зробив би Черчилль – це саме те, що президент Володимир Зеленський так героїчно робив протягом останніх трьох років", – відповів він.

Він заявив, що зараз переживаються жахи моменту "орвеллівської" промовиі звинувачення жертви, що Борис назвав "небаченим".

"Щоб сказати, що Україна почала війну, можна також сказати, що Америка спровокувала напад Японії на Перл-Харбор. Це абсолютна нісенітниця, і нам потрібно це викрити. Але дуже важливо, щоб ми не втратили перспективу і зосередилися на перемозі", – заявив він.

Джонсон зазначив, що він залишається оптимістом щодо України. А висловлювання про Україну у Вашингтоні він вважає образою героїзму українських солдатів і їхніх неймовірних досягнень.

"Ми маємо бути чесними перед собою. Ми зробили недостатньо. Коли ви дійсно чули, що європейські країни виступають за членство України в НАТО протягом останніх двох років? Коли ви чули потужну, пристрасну кампанію за це?" – запитав він.

Експрем'єр Британії нагадав, що президент США Дональд Трамп не проти введення британських військ до України.

"Це чудово. Тоді нам потрібно зробити це реальним. І разом із Францією та іншими країнами ми маємо зробити саме це. І ми повинні показати, як ми збираємося надати Україні підтримку, яка їм потрібна. І, знаєте, я залишаюся абсолютним, зухвалим оптимістом щодо шансів цієї країни", – додав він.

Країни Європи розробляють план з розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових.

Макрон і Стармер мають представити цей план Трампу. Сам він вже казав, що не проти цієї ідеї. Детальніше про можливе введення в Україну іноземних військ – в розборі LIGA.net.