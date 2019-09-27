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Министр культуры о декоммунизации: Снять Ленина - это легкий путь

Министр культуры о декоммунизации: Снять Ленина - это легкий путь - Фото
Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
27.09.2019, 11:40

По мнению министра культуры, демонтаж памятников - это легкий путь, который не меняет сознание граждан и проблемы, возникающие из-за него

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что он позитивно относится к декоммунизации, но выступает за то, чтобы называть вещи своими именами. Об этом он рассказал в интервью BBC News Україна

Бородянский заявил, что он не будет инициировать изменения в закон о декоммунизации, как и в закон о языке.

По его мнению, в истории Украины были "ужасные и хорошие страницы": "И тот режим, который был 70 лет на нашей территории, привел к огромным потерям. И привел к достижениям, тоже нельзя этого отрицать. Но самое страшное, что он привел к потерям интеллектуальным, ментальным и ужасным физическим, человеческим потерям". 

Бородянский также выразил мнение, что демонтаж памятников не меняет сознания: "По моему мнению, это легкий путь, который мы выбрали - закрыть звезду, снять Ленина. А вот сознание и проблемы, которые возникают, эти все споры - это же из-за сознания". 

Министр культуры также посетовал, что в Украине не провели дискуссию над историей: "Мы не выяснили, что с нами происходило, и не сказали: смотрите, такая у нас была история. Они - не герои наши, и мы не будем называть их именами площади и улицы". 

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Владимир Бородянский закон о декоммунизации
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