Министр заявил о готовности стать донором органов: видео

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Чиновника поддержали 20 участников встречи

Новоизбранный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что готов стать донором органов ради спасения других людей. Об этом он заявил во время обсуждения гуманитарной стратегии с представителями общественных организаций и благотварительных фондов.

Видео со встречи опубликовала в Facebook основатель ГО "Всеукраинское объединение доноров iDonor" Ирина Заславец,

"Если мы будем в состоянии, когда больше не сможем жить, готовы ли мы отдать свои органы, чтобы спасти жизни других?" - спросил чиновник у присутствующих и продемонстрировал свое согласие, подняв руку.

Вместе с Бородянским поддержали инициативу еще 20 участников встречи.

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Теги: кабмин, кабинет министров, правительство, органы, донор, Владимир Бородянский
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