Бородяснкий анонсировал ответственность блогеров за контент

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр культуры Владимир Бородянский читает, что блогеры должны нести ответственность за свой контент. Об этом он рассказал в интервью Зеркало Недели, комментируя инициативы власти по борьбе с фейками.

"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например, призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - рассказал Бородянский.

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Министр добавил, что регулирование медиасферы необходимо для того, чтобы "защитить информационное пространство". Он объяснил, что сейчас есть силы, которые преднамеренно искажают информацию. И, по его словам, эти силы "не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство"

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