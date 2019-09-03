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Пять лет тюрьмы за пост в Twitter. В РФ осудили блогера

Пять лет тюрьмы за пост в Twitter. В РФ осудили блогера - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
03.09.2019, 14:10

Следствие завершилось за два дня, а суд принял решение за одно заседание

Российского блогера Владислава Синицу осудили на пять лет лишения свободы за пост в Twitter. Об этом сообщает Медуза.

Его признали виновным в экстремизме с угрозой применения насилия. В твите, который опубликовал Синица под псевдонимом Макс Стеклов, суд усмотрел призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Примечательно, что следствие завершилось за два дня, а суд принял решение за одно заседание.

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Сам Синица свою вину не признал. Он считает, что сообщение нельзя считать угрозой, поскольку он просто рассуждал о возможных последствиях для силовиков, которые жестко разгоняли участников оппозиционных демонстраций.

Сторона защиты заявила, что будет обжаловать приговор.

Справка. В конце июля блогер написал свой комментарий в рамках обсуждения деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. 3 августа он был задержан.

 

Фото: Twitter/@Max_Steklov

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