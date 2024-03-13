Боррель: Победа Украины зависит от мощности трансатлантических связей

Главные дипломаты ЕС и США обсудили координацию усилий по поиску справедливого и продолжительного мира в Украине

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что победа украинского государства в борьбе против российской агрессии зависит от силы и надежности трансатлантических связей. Такое заявление он сделал в Вашингтоне во время встречи с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

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Боррель отметил необходимость большей, более быстрой и более стабильной военной помощи для Украины, а также поблагодарил США за их недавнее решение о предоставлении дополнительной военной помощи.

Главные дипломаты ЕС и США также обсудили координацию усилий по поиску справедливого и прочного мира в Украине, включая глобальное привлечение к международным инициативам, таким как Украинская формула мира.

12 марта Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: в него вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

Сегодня комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине.

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