Боррель: Перемога України залежить від потужності трансатлантичних зв'язків

Головні дипломати ЄС і США обговорили координацію зусиль із пошуку справедливого та тривалого миру в Україні

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель наголосив, що перемога Української держави у боротьбі проти російської агресії залежить від сили та надійності трансатлантичних зв’язків. Таку заяву він зробив у Вашингтоні під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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Боррель наголосив на необхідності більшої, швидшої та стабільнішої військової допомоги для України, а також подякував США за їх нещодавнє рішення щодо надання додаткової військової допомоги.

Головні дипломати ЄС і США також обговорили координацію зусиль із пошуку справедливого та тривалого миру в Україні, включно з глобальним залученням до міжнародних ініціатив, таких як Українська формула миру.

12 березня Сполучені Штати оголосили про надання Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

Сьогодні комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні.

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