Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС: Россия должна полностью вывести войска
12.08.2022, 20:56
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия должна немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и полностью вывести оттуда свои войска.
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Боррель заявил, что ЗАЭС нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции, и поддержал призыв о демилитаризации этой территории – начиная с полного вывода российских войск. Он также призывал МАГАТЭ посетить ЗАЭС.
"Россия должна немедленно вернуть полный контроль (над ЗАЄС. – ред.) законному суверенному владельцу – Украине", – написал Боррель.
- 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС.
- 6 августа МИД Украины обвинил Россию в обстреле территории Запорожской АЭС и предупредил, что последствия прямого попадания в ядерный реактор будут равноценны применению атомной бомбы.
- 11 августа россияне четыре раза обстреляли ЗАЭС.
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