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Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС: Россия должна полностью вывести войска

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 20:56
Боррель призвал к демилитаризации Запорожской АЭС: Россия должна полностью вывести войска - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия должна немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и полностью вывести оттуда свои войска.

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Боррель заявил, что ЗАЭС нельзя использовать в рамках какой-либо военной операции, и поддержал призыв о демилитаризации этой территории – начиная с полного вывода российских войск. Он также призывал МАГАТЭ посетить ЗАЭС.

"Россия должна немедленно вернуть полный контроль (над ЗАЄС. – ред.) законному суверенному владельцу – Украине", – написал Боррель.

Читайте также: Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский

Оксана Житнюк
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АЭС Жозеп Боррель заэс Запорожская АЭС
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