Боррель – США: Помощь Украине нужна сейчас, весна-лето будут решающими в войне
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что весной и летом 2024 года появится результат российско-украинской войны, поэтому союзникам нужно поторопиться с помощью Киеву. Об этом он заявил во время визита в Вашингтон, передает Reuters.
"Что бы не было сделано, это должно быть сделано быстро", – заявил топ-дипломат, обращаясь к американским союзникам.
Боррель подчеркнул, что победа Украины важна для Европы и мира, поэтому европейские страны увеличивают оборонные мощности, чтобы помогать ВСУ. То же он посоветовал сделать США.
"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – сказал он.
- 12 марта 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.
- 13 марта комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине.
Читайте также: "Будущее будут определять дроны". Боррель считает, что в Украине формируется новый тип войны