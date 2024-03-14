Боррель – США: Помощь Украине нужна сейчас, весна-лето будут решающими в войне

Топдипломат ЕС заявил, что аналитики ожидают большого наступления России нынешним летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что весной и летом 2024 года появится результат российско-украинской войны, поэтому союзникам нужно поторопиться с помощью Киеву. Об этом он заявил во время визита в Вашингтон, передает Reuters.

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"Что бы не было сделано, это должно быть сделано быстро", – заявил топ-дипломат, обращаясь к американским союзникам.

Боррель подчеркнул, что победа Украины важна для Европы и мира, поэтому европейские страны увеличивают оборонные мощности, чтобы помогать ВСУ. То же он посоветовал сделать США.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – сказал он.

12 марта 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

13 марта комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине.

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