Боррель – США: Допомога Україні потрібна зараз, весна-літо будуть вирішальними у війні

Топдипломат ЄС заявив, що аналітики очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА, Julien Warnand)

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що навесні та влітку 2024 року з'явиться результат російсько-української війни, тому союзникам потрібно поквапитися з допомогою Києву. Про це він заявив під час візиту до Вашингтону, передає Reuters.

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"Що б не було зроблено, це має бути зроблено швидко", – заявив топдипломат, звертаючись до американських союзників.

Боррель наголосив, що перемога України важлива для Європи та світу, тому європейські країни збільшують оборонні потужності, щоб допомагати ЗСУ. Те саме він порадив зробити США.

"Наступні місяці будуть вирішальними. Багато аналітиків очікують великого наступу Росії цього літа, і Україна не може чекати результатів наступних виборів у США", – сказав він.

12 березня 2024 року Сполучені Штати оголосили про надання Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

13 березня комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні.

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