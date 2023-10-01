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Боррель в Киеве: Готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 18:17
Боррель в Киеве: Готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины - Фото
Жозеп Боррель (Фото - Twitter Josep Borrell Fontelles)

Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

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Боррель написал в X (бывший Twitter), что "война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас".

Он также сообщил, что на первой личной встрече с новым министром обороны Рустемом Умеровым обсуждалась продолжение военной помощи ЕС.

"Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них как можно быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – написал Боррель.

30 сентября Боррель был в Одессе с необъявленным визитом. 

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Сергей Бережной
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