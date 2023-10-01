Боррель в Киеве: Готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины
Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины. Об этом заявил в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель написал в X (бывший Twitter), что "война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас".
Он также сообщил, что на первой личной встрече с новым министром обороны Рустемом Умеровым обсуждалась продолжение военной помощи ЕС.
"Украине нужно больше возможностей, и она нуждается в них как можно быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины", – написал Боррель.
Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8
30 сентября Боррель был в Одессе с необъявленным визитом.
- 28 сентября Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- В этот же день у Зеленского была "содержательная встреча" с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, впервые посетившим Киев в этом статусе.
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