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Глава европейской дипломатии Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 16:42
Глава европейской дипломатии Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом – видео - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сегодня, 30 сентября, прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В сообщении сказано, что Боррель сейчас в Одессе у Преображенского собора.

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией", – сказано в посте Борреля.

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Оксана Житнюк
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ОдессаЖозеп Боррель
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