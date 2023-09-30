Глава европейской дипломатии Боррель приехал в Одессу с необъявленным визитом – видео

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сегодня, 30 сентября, прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

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В сообщении сказано, что Боррель сейчас в Одессе у Преображенского собора.

"Одесса – красивый исторический город. Он должен быть в заголовках из-за его яркой культуры и духа. Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны. ЕС поддерживает стабилизацию объектов, пострадавших от варварского разрушения Россией", – сказано в посте Борреля.

HR/VP @JosepBorrellF is in the proud city of 🇺🇦 Odesa. Follow the remarks at the Transfiguration Cathedral https://t.co/3h6T82Gd32 — European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) September 30, 2023

28 сентября Киев посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В этот же день у Зеленского была "содержательная встреча" с новым министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, впервые посетившим Киев в этом статусе.

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