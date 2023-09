Голова європейської дипломатії Боррель приїхав до Одеси з неоголошеним візитом – відео

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 30 вересня, прибув до Одеси із неоголошеним візитом. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

У повідомленні йдеться, що Боррель зараз в Одесі біля Преображенського собору.

"Одеса – красиве історичне місто. Воно має бути в заголовках через його яскраву культуру і дух. Замість цього воно з'являється в новинах як часта ціль путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, що постраждали від варварського руйнування Росією", – йдеться в пості Борреля.

