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Голова європейської дипломатії Боррель приїхав до Одеси з неоголошеним візитом – відео

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30.09.2023, 16:42
Голова європейської дипломатії Боррель приїхав до Одеси з неоголошеним візитом – відео - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель сьогодні, 30 вересня, прибув до Одеси із неоголошеним візитом. Про це повідомляє пресслужба дипломатичного відомства.

У повідомленні йдеться, що Боррель зараз в Одесі біля Преображенського собору.

"Одеса – красиве історичне місто. Воно має бути в заголовках через його яскраву культуру і дух. Замість цього воно з'являється в новинах як часта ціль путінської війни. ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, що постраждали від варварського руйнування Росією", – йдеться в пості Борреля.

Читайте також: Боррель про Росію та Путіна: Економічний карлик, бензоколонка з ядерною бомбою

Оксана Житнюк
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Жозеп Боррельодеса
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