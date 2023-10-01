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Боррель у Києві: Готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 18:17
Боррель у Києві: Готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України - Фото
Жозеп Боррель (Фото - Twitter Josep Borrell Fontelles)

Євросоюз готує довгострокові зобов'язання щодо безпеки для України. Про це заявив у Києві голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Боррель написав у X (колишній Twitter), що "війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".

Він також повідомив, що на першій особистій зустрічі з новим міністром оборони Рустемом Умєровим було обговорено продовження військової допомоги ЄС.

"Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх якнайшвидше. Ми готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України", – написав Боррель.

30 вересня Боррель був в Одесі з неоголошеним візитом.

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Сергій Бережний
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