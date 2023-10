Боррель у Києві: Готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України

Євросоюз готує довгострокові зобов'язання щодо безпеки для України. Про це заявив у Києві голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель написав у X (колишній Twitter), що "війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".

Він також повідомив, що на першій особистій зустрічі з новим міністром оборони Рустемом Умєровим було обговорено продовження військової допомоги ЄС.

"Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх якнайшвидше. Ми готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України", – написав Боррель.

Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.



In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8