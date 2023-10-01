Боррель у Києві: Готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України
Євросоюз готує довгострокові зобов'язання щодо безпеки для України. Про це заявив у Києві голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Боррель написав у X (колишній Twitter), що "війна Росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас".
Він також повідомив, що на першій особистій зустрічі з новим міністром оборони Рустемом Умєровим було обговорено продовження військової допомоги ЄС.
"Україні потрібно більше можливостей, і вона потребує їх якнайшвидше. Ми готуємо довгострокові зобов'язання з безпеки для України", – написав Боррель.
Russia’s war against Ukraine is an existential threat for all of us.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 1, 2023
In our 1st in-person meeting with @rustem_umerov, we discussed continuous EU military assistance. Ukraine needs more capabilities & needs them faster. We are preparing long-term security commitments for Ukraine pic.twitter.com/xxILeYa1J8
30 вересня Боррель був в Одесі з неоголошеним візитом.
- 28 вересня Київ відвідав генсек НАТО Єнс Столтенберг.
- Цього ж дня Зеленський мав "змістовну зустріч" із новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який вперше відвідав Київ у цьому статусі.
Читайте також: Боррель про Росію та Путіна: Економічний карлик, бензоколонка з ядерною бомбою
Коментарі