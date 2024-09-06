Бойцы "Азова" отбили часть Нью-Йорка в Донецкой области и стабилизировали ситуацию – видео

Фото: пресс-служба Азова

12-я бригада спецназначения "Азов" принимает участие в оборонительных и наступательных операциях в поселке Нью-Йорк Донецкой области. Военные сумели отбить часть населенного пункта, деблокировать оказавшиеся в окружении подразделения Сил обороны и стабилизировать ситуацию, сообщили в пресс-службе "Азова".

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Военные рассказали, что когда их привлекли к боям в этом направлении, ситуация в поселке была критической. Сейчас ситуация тоже остается сложной: российские войска пытаются штурмовать до 15 раз в день в зоне ответственности "Азова". Несмотря на тяжелые бои, украинские бойцы успешно удерживают позиции и контратакуют.

"Благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азову" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать находившиеся во вражеском окружении Силы обороны", – написали военные.

Россияне активизировались на Торецком направлении примерно с середины июня 2024 года.

На Торецком направлении велось 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки, сообщил Генштаб ВСУ 6 сентября.

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