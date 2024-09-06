Бійці "Азову" відбили частину Нью-Йорка на Донеччині та стабілізували ситуацію – відео

Фото: пресслужба Азову

12-та бригада спецпризначення "Азов" бере участь в оборонних і наступальних операціях у селищі Нью-Йорк на Донеччині. Військові зуміли відбити частину населеного пункту, деблокувати підрозділи Сил оборони, які опинилися в оточенні, та стабілізувати ситуацію, повідомили у пресслужбі "Азову".

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Військові розповіли, що коли їх залучили до боїв на цьому напрямку, ситуація в селищі була критичною. Зараз ситуація також залишається складною: російські війська намагаються штурмувати до 15 разів на день у зоні відповідальності "Азову". Попри важкі бої, українські бійці успішно утримують позиції та контратакують.

"Завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні", – написали військові.

Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку приблизно із середини червня 2024 року.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки й Неліпівки, повідомив Генштаб ЗСУ 6 вересня.

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