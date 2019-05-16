БПП будет голосовать за проведение инаугурации Зеленского 20 мая

Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция партии Блок Петра Порошенко на своем заседании 16 мая приняла решение поддержать постановление о назначении даты инаугурации избранного президента Украины на 20 мая. Об этом глава фракции БПП Артур Герасимов, передает пресс-служба партии.

"Состоялось заседание фракции Блок Петра Порошенко. Фракция поддержала однозначное решение поддержать дату инаугурации 20 мая. Но о дате 19 мая еще продолжаются консультации, которые мы будем заканчивать в сессионном зале", - сказал Герасимов.

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Народный фронт назвал дату 20 компромиссной. Народный депутат Андрей Тетерук отозвал проект постановления 10270-7, которым предлагалось назначить инаугурацию на 28 мая, передает корреспондент LIGA.net.

15 мая 2019 года регламентный комитет Рады предлагал депутатам определиться с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которых предложено несколько.

Нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин предлагали провести инаугурацию 19 мая. Владимир Куренной предлагает 17 мая. Виталий Куприй, который заявлял о создании так называемого межфракционного объединения За Зеленского, предлагает 20 мая. Еще одним проектом он предлагает назначить инаугурацию на 26 мая.

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