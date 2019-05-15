Дату инаугурации Зеленского предложили выбрать нардепам

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Регламентный комитет Рады предлагает депутатам определиться с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которых предложено несколько. Такое решение было принято на заседании в среду, передает корреспондент LIGA.net.

Члены комитета рассмотрели внесенные проекты постановлений, а также письмо Зеленского к спикеру парламента Андрею Парубию с предложением назначить ее на 19 мая. В заключении сказано, что все проекты постановлений соответствуют регламенту. Какое из них будет принято, должны определить депутаты голосованием в зале.

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Нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Сергей Каплин предлагают провести инаугурацию 19 мая. Владимир Куренной предлагает 17 мая. Виталий Куприй, который заявлял о создании так называемого межфракционного объединения За Зеленского, предлагает 20 мая. Еще одним проектом он предлагает назначить инаугурацию на 26 мая. Депутаты Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмиль, Остап Еднак и Алексей Мушак предложили проект постановления с инаугурацией 28 мая.

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