Bradley уничтожила Т-90М под Степовым: 47 бригада показала экипаж бронемашины – фото

В гражданской жизни один из защитников был учителем по специальности, другой – занимался мототехникой

Боевая машина ВСУ американского производства Bradley уничтожила российский новейший танк Т-90М "Прорыв" под Степовым на Авдеевском направлении. В 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" рассказали об экипаже, который выполнил это боевое задание.

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Видео с боем начало распространяться по сети 18 января, но неизвестно, когда именно оно снято.

47 бригада опубликовала фото с бойцами, которые управляли Bradley: Сергей (слева) и Александр (справа). В "Магуре" их характеризуют как воинов со "стальными нервами и жаждой Победы".

В бригаде отметили, что в гражданской жизни защитники работали по разным направлениям: один был учителем по специальности, другой занимался мототехникой.

"А сейчас – это мощная команда, сила которой заключается в синергии", – подытожили в 47 ОМБр.

Фото: 47 ОМБр

СПРАВКА Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла танк "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн. Т-90М "Прорыв" является модернизированной версией советского танка Т-72. Российская пропаганда неоднократно называла танк "не имеющим аналогов в мире" и "лучшим на планете", что ставилось под сомнение независимыми специалистами. В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

19 января в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского.

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