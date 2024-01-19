Bradley уничтожила Т-90М под Степовым: 47 бригада показала экипаж бронемашины – фото
Боевая машина ВСУ американского производства Bradley уничтожила российский новейший танк Т-90М "Прорыв" под Степовым на Авдеевском направлении. В 47 отдельной механизированной бригаде "Магура" рассказали об экипаже, который выполнил это боевое задание.
Видео с боем начало распространяться по сети 18 января, но неизвестно, когда именно оно снято.
47 бригада опубликовала фото с бойцами, которые управляли Bradley: Сергей (слева) и Александр (справа). В "Магуре" их характеризуют как воинов со "стальными нервами и жаждой Победы".
В бригаде отметили, что в гражданской жизни защитники работали по разным направлениям: один был учителем по специальности, другой занимался мототехникой.
"А сейчас – это мощная команда, сила которой заключается в синергии", – подытожили в 47 ОМБр.
- 19 января в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили 27 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак возле Первомайского и Невельского.
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