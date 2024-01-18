У мережі з'явилося відео знищення найсучаснішого російського танка Т-90М "Прорив" українською бойовою машиною піхоти Bradley. Відповідне відео публікують українські канали, що висвітлюють війну.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На записі можна побачити, як 25-мм гармата M242 Bushmaster української машини завдає ударів по танку окупантів.

Судячи з відео, російський "Прорив" було знищено.

ДОВІДКА Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн. Т-90М "Прорив" є модернізованою версією радянського танка Т-72. Російська пропаганда неодноразово називала "таким, що не має аналогів у світі" і "кращим на планеті", що ставилося під сумнів незалежними фахівцями. У 2020 році РФ заявляла, що таких танків було випущено лише 100 штук. Вартість одного "Прориву" становить близько $4,5 млн.

Воєнний кореспондент Юрій Бутусов уточнює, що відео знято в районі Степового під Авдіївкою, а Bradley керують воїни 47 окремої механізованої бригади.

Вранці 18 січня в Генеральному штабі повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати росіян, які хочуть оточити Авдіївку, відбили 27 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Авдіївка. Ситуація постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.

Дивіться також Авдіївку. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою