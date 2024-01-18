БМП Bradley "шматує" новітній російський танк Т-90М "Прорив" з гармати Bushmaster: відео
У мережі з'явилося відео знищення найсучаснішого російського танка Т-90М "Прорив" українською бойовою машиною піхоти Bradley. Відповідне відео публікують українські канали, що висвітлюють війну.
На записі можна побачити, як 25-мм гармата M242 Bushmaster української машини завдає ударів по танку окупантів.
Судячи з відео, російський "Прорив" було знищено.
Воєнний кореспондент Юрій Бутусов уточнює, що відео знято в районі Степового під Авдіївкою, а Bradley керують воїни 47 окремої механізованої бригади.
Вранці 18 січня в Генеральному штабі повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати росіян, які хочуть оточити Авдіївку, відбили 27 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.
- Авдіївка. Ситуація постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.
- Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.
- Авдіївка. 47 бригада: Ми маємо потужні засоби для стримування РФ, але вона не шкодує людей.
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