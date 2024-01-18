Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта
Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 78 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районі Синьківки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта
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Поблизу Кремінної ЗСУ відбили 18 атак біля Тернів, Ямполівки, Макіївки та Білогорівки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

Сили оборони продовжують стримувати росіян, які хочуть оточити Авдіївку, відбили 27 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. На Времівському виступі безрезультатною була атака під Новодонецьким.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили шість контратак загарбників.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, пункту управління та п'яти зенітно-ракетних комплексах. Збито керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетники вразили два пункти управління, район зосередження піхоти, три радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби та два склади боєприпасів.

  • Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.
  • Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".
  • Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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