Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, головні удари біля Авдіївки та Кремінної — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Кремінної та Авдіївки

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодонецького та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 78 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районі Синьківки.

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Поблизу Кремінної ЗСУ відбили 18 атак біля Тернів, Ямполівки, Макіївки та Білогорівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони продовжують стримувати росіян, які хочуть оточити Авдіївку, відбили 27 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки. На Времівському виступі безрезультатною була атака під Новодонецьким.

На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбили шість контратак загарбників.

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, пункту управління та п'яти зенітно-ракетних комплексах. Збито керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетники вразили два пункти управління, район зосередження піхоти, три радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби та два склади боєприпасів.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" на Запорізькому напрямку.

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